Révélée en 2012 alors qu’elle n’avait que 18 ans, Moa Lignell compose, écrit, joue et chante ses propres chansons aux ondes pop folk. Multipliant les tournées en Scandinavie, elle nous fait le cadeau d’un showcase en guitare-voix. Après trois albums en anglais (Different Path, Ladies’ Man et Oh Daughters), Moa Lignell change de cap et revient à sa langue maternelle, qu’elle réservait jusqu’ici aux autres artistes pour lesquelles elle écrivait – Melissa Horn et Sonja Aldén. À l’Institut suédois, elle interprète son dernier EP Det lilla vemodet, ainsi que des chansons phares de son répertoire. Informations pratiques Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Moa Lignell par Johanna Pettersson

