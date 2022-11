Showcase jagas la Cité Audacieuse Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Showcase jagas la Cité Audacieuse, 4 décembre 2022, Paris. Le dimanche 04 décembre 2022

de 17h00 à 19h30

. gratuit

Après 12 ans de scène, plus de 600 concerts et une tournée des festivals tout l’été, Jagas vous invite à découvrir son tout premier album : RAVI.E.S. qui réunit ses titres phares et des nouveautés. Des sons rock, des chansons en français, des textes engagés et poétiques, Jagas c’est comme dans la vie réelle, avec un morceau pour s’aimer, un pour danser, l’autre pour cuisiner…et plus si affinités. Au rythme des chansons de Jagas, vous constaterez que l’hiver devient plus chaleureux. Militant depuis la première heure, Jagas vous accueillera à la Cité audacieuse, un lieu emblématique de l’égalité femmes-hommes. C’est là qu’œuvre au quotidien Thomas Humbert, la voix du groupe, qui est aussi le co-fondateur de l’association En avant toute(s). Un temps convivial pour échanger avec le public est prévu après le concert. Un petit aperçu en vidéo ! la Cité Audacieuse 9 rue Vaugirard 75006 Paris Contact : https://www.facebook.com/jagasmusic https://www.facebook.com/jagasmusic

Thomas Humbert

