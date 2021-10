SHOWCASE HIP HOP Cité de la Musique,La Magalone, 4 octobre 2021, Marseille.

Cité de la Musique, La Magalone, le lundi 4 octobre à 18:30

SHOWCASE & INITIATION Venez découvrir les nouveaux ateliers HIP-HOP : RAP – BEATBOX – BEATMAKING – DJ’ING OUVERT A TOUS Gratuit – Réserve ta place en ligne BeatBox avec MICFLOW Micflow ( Under Kontrol, P.H.M ), est un artiste et précurseur du renouveau du mouvement Human Beatbox Français et international. Véritable pilier du HipHop le human beatbox emmène à orchestrer votre corps et produire de la musique avec votre seule bouche. Ici un bruit devient instrument avec la rythmique comme fil conducteur. Rap avec K-MELEON K-meleon (The Crush, La Méthode, Mc au coté de dj Djel), un artiste Hip-Hop des plus complet, Il abordera au travers de ces ateliers les bases et les outils nécessaires pour devenir l’artiste rappeur qui sommeil en vous. De l’écriture à la scène, des mots à la prestation, pour travailler le fond et la forme, le flow et la rime, la musicalité et le rythme. DJING avec DJ SAMY (Dj officiel Numark parmi 25 autres artistes à travers le monde et porte drapeau du « Scratcheverywhere »), l’atelier DJ’ING enseigne les clefs de l’apprentissage des fondamentaux du mix DJ. Du simple enchainement aux différentes techniques de Scratch en passant par le passe-passe, cet atelier permettra d’appréhender les bases du mix Hip Hop, découvrir les platines, comprendre les techniques d’enchainement, réaliser un mix de A à Z. Beat making avec Dj PH DJ PH (Marseille Zulu Alliance / UZN / WePresent Label). Cet atelier accessible à tous est construit pour enseigner les bases de la composition musicale hiphop, éditer un beat (rythme), lui donner du groove, explorer le monde du sampling, de la découpe d’échantillons. Un monde infini offert par la MAO ou l’utilisation de machine.

Gratuit sur réservation

Cité de la Musique,La Magalone 245 bis Boulevard Michelet – 13009 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



