Showcase et séance de dédicaces Puiseaux Puiseaux Catégorie d’évènement: Puiseaux

Showcase et séance de dédicaces Puiseaux, 12 mars 2022, Puiseaux. Showcase et séance de dédicaces

Puiseaux , le samedi 12 mars à 09:00

Showcase et séance de dédicaces de Paul Sanders, auteur compositeur et interprète. Application des mesures sanitaires en vigueur. Showcase et séance de dédicaces Puiseaux Rue de l’Eglise, Puiseaux Puiseaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T09:00:00 2022-03-12T11:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Puiseaux Autres Lieu Puiseaux Adresse Rue de l'Eglise, Puiseaux Ville Puiseaux lieuville Puiseaux Puiseaux

Puiseaux Puiseaux https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puiseaux/

Showcase et séance de dédicaces Puiseaux 2022-03-12 was last modified: by Showcase et séance de dédicaces Puiseaux Puiseaux 12 mars 2022 Puiseaux Puiseaux Puiseaux

Puiseaux