SHOWCASE EMMA N’DOBO Colombiers, vendredi 26 avril 2024.

Après un premier EP soul-folk épuré, où les ballades guitare-voix intimistes et poignantes étaient légion, Ndobo-emma a assuré les premières parties de Jurassic 5, Marina Kaye, Gaël Faye, Tété ou Blick Bassy. Pour son deuxième mini-album on y découvre des musiques plus solaires et groovy. Le chaud et le froid soufflés par une voix ronde quoiqu’à fleur de peau, empruntant des accents RnB sans jamais transformer la performance vocale en exercice de style. .

2024-04-26

4 Rue de l’école

4 Rue de l'école
Colombiers 34440

