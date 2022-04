Showcase du Labo Flonflons par Wazemmes l’Accordéon Maison Folie Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

Fin 2021, Flonflons a mis en place un module d’accompagnement de 3 artistes sur une année complète. Venez découvrir ces 3 artistes accompagnés par le Labo Flonflons sur la scène de la maison Folie Wazemmes: – JEANNE BOULANGER: Musicienne à la basse dans de nombreuses formations depuis une dizaine d’années, Jeanne a décidé de se lancer dans la chanson. Sa voix, sa personnalité, font merveille au service d’une sensibilité et une expression emprise de grâce et de spontanéité. – ÉTIENNE BOULANGER : Au départ, c’est le musicien “trad” par excellence. Il a déjà une sacrée expérience dans ce domaine. En s’engageant désormais résolument dans la réalisation d’un tour de chant personnel, Etienne fait le tour de ses riches et multiples influences (du musette aux musiques du monde) – M’SIEUR JACQ : Artiste protéiforme (comédien de rue, décorateur, graphiste, vidéaste, musicien), Jérémie cultive un certain sens de la dérision. Il a mis au point un personnage original, un peu iconoclaste, qui interprète avec un humour débridé, ses chansons souvent extravagantes. _Avec le soutien du CNM et de la Région Hauts-de-France_ _———_ _Place limitée, réservation conseillée sur_ [_flonflons.eu_](https://flonflons.eu/)

Gratuit sur réservation

Un showcase exclusif pour découvrir les 3 artistes accompagnées le Labo Flonflons. Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins, Lille Lille Wazemmes Nord

