Marmande Lot-et-Garonne EUR 20 20 Duo Djadja & Dinaz:

Ce duo emblématique de la scène urbaine française comptabilise aujourd’hui six disques de platines !

Leur univers futuriste et mélancolique vous fera passer un showcase mémorable !

– J’fais mes affaires → https://www.youtube.com/watch?v=v2o3in-Aud0

– Dans le réseau → https://www.youtube.com/watch?v=HgdeeJNa_i4

– À cœur ouvert → https://www.youtube.com/watch?v=A-mFYnv4oR8

– Entrée 20€ avec consommation

– Ouverture : Minuit

