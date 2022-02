Showcase de Ronisia au TNT Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Showcase de Ronisia au TNT Marmande, 25 février 2022, Marmande. Showcase de Ronisia au TNT Espace TNT 6 Avenue François Mitterand Marmande

2022-02-25 00:00:00 – 2022-02-25 Espace TNT 6 Avenue François Mitterand

Marmande Lot-et-Garonne Marmande EUR 15 15 Nouvelle révélation de la scène R&B,

Ronisia a déjà fait parler d’elle avec “Atterrissage” ainsi que le tube “Jolie Madame” feat Joé Dwèt Filé.

Son album sorti récemment se hisse dans le top 10 France.

RDV pris ce vendredi 25 pour un show plein de sensualité et de “mélodie”.

– Mélodie https://www.youtube.com/watch?v=uU_lpXyeIsE

– Atterrissage https://www.youtube.com/watch?v=lLkmhA_rSC0

– Jolie Madame https://www.youtube.com/watch?v=YDrQMHYLtN0

Entrée 15€ avec consommation

Ouverture : Minuit

