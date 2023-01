Showcase d’Annkrist Brest Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère « C’est d’abord une voix. Rauque, sauvage, puissante, qui s’arrache les mots de la gorge, un à un, pour rouler comme des cailloux dans l’eau et les lancer aux limites du cri », écrivait Jacques Bertrand dans Télérama en 1975. Après cinq albums produits entre 1975 et 1986, tous salués par le public et la critique, suivis d’une absence de plus de trente ans sur la scène musicale, la chanteuse brestoise Annkrist fait son grand retour et c’est Dialogues Musiques qu’elle a choisi ! https://www.librairiedialogues.fr/rencontres/29102/ Dialogues Musiques 52 rue Jean Macé Brest

