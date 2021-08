Marseille BAOU Bouches-du-Rhône, Marseille Showcase : DAMSO BAOU Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le monde est à nous, le monde est à toi et moi. Mais p’t-être que sans moi le monde sera à toi… ——————————————— 19:00 – 02:00 Billetterie : [https://urlz.fr/geeW](https://urlz.fr/geeW) ——————————————— LE BAOU ? 3000 m2 de club opein air Le ciel, la terre, la mer “Le Marché”, 300m2 de chill & food 3 BARS, cocktails savoureux Une calanque, une crique, sur résa : 0635587488 ! Un parking gratuit et sécurisé Des navettes gratuites au départ du vieux port / Pharo / Joliette Espace COVID “tests-(très)rapides” ——————————————— ● LINE UP DAMSO FB : [https://www.facebook.com/THEDAMSO](https://www.facebook.com/THEDAMSO) IG : [https://www.instagram.com/thedamso/?hl=fr](https://www.instagram.com/thedamso/?hl=fr) – DJ SOON – BOBBA A$H ——————————————— ➤ INFORMATIONS Accès aux espaces « CALANQUE » et « CRIQUE » uniquement sur réservation au 0635587488 L’accès au BAOU se fera uniquement sur présentation du Pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique. Un espace “TEST rapide” sera également disponible à l’entrée du BAOU.

