Marseille Bar de La Plaine Bouches-du-Rhône, Marseille Showcase Chichi et Banane Bar de La Plaine Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Showcase Chichi et Banane Bar de La Plaine, 23 octobre 2021, Marseille. Showcase Chichi et Banane

Bar de La Plaine, le samedi 23 octobre à 19:30

Pour la sortie du nouvel album de Chichi et Banane, Manivette Records, Asso Salabrum et les Caminòts Bolégans vous proposent de se retrouver le samedi 23 ocotbre à partir de 19h30 au Bar de la Plaine (57, Place Jean Jaurès 13005 Marseille) pour un Showcase. Renseignements au 07.82.38.11.03 ♫♫♫ Bar de La Plaine 57 Place Jean Jaurès, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T19:30:00 2021-10-23T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Bar de La Plaine Adresse 57 Place Jean Jaurès, 13005 Marseille Ville Marseille lieuville Bar de La Plaine Marseille