Showcase CERA organisé par Wazemmes l'Accordéon

Maison Folie Wazemmes, le mercredi 25 mai à 20:00

Maison Folie Wazemmes, le mercredi 25 mai à 20:00

Soutenu par le Labo Flonflons, le groupe dunkerquois CERA se produira sur la scène de la Maison Folie Wazemmes. Ce duo est composé de Margot Ceravolo, au chant, et Jérémy Darme, à la guitare et la programmation. Pour l’occasion, ils seront accompagnés de Thibault Dille. ⟢ Pour les écouter : Spotify: [[https://spoti.fi/3cXl0Eo](https://spoti.fi/3cXl0Eo)](https://spoti.fi/3cXl0Eo) Apple Music: [[https://apple.co/31WDoHi](https://apple.co/31WDoHi)](https://apple.co/31WDoHi) Deezer: [[https://bit.ly/3utSWOT](https://bit.ly/3utSWOT)](https://bit.ly/3utSWOT) ⟢ Pour en savoir plus : Web: [https://cera-music.com/​](https://cera-music.com/%E2%80%8B) Gratuit sur réservation : [https://flonflons.eu/programmation-2022/](https://billetterie.wilout.com/d8ab0c24e9e06e4f8d74f1cc04901f5b/s) _CERA est soutenu par la Région Hauts-de-France dans le cadre de l’aide à la création._

Gratuit sur inscription

Le groupe dunkerquois CERA envahit la maison Folie Wazemmes pour un showcase intimiste et généreux.

2022-05-25T20:00:00 2022-05-25T23:00:00

