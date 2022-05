Showcase : Bou Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan

Showcase : Bou Dinan, 8 juillet 2022, Dinan. Showcase : Bou Le Labo 10 Rue Victor Schoelcher Dinan

2022-07-08 18:30:00 – 2022-05-12 Le Labo 10 Rue Victor Schoelcher

Dinan Côtes d’Armor Dans un monde obnubilé par l’inextinguible supériorité du productivisme aliéné, (…) chaque individu représente l’engrenage camouflé de nescience enjointe par les escobarderies (…) du sommet pyramidal. (…) La vie, comme démiurge de potentialités ostentatoires (…), en est elle-même garante, mais c’est le soubassement de notre paradigme qui heurte l’équilibre instable de la (…) conjoncture sociale. Dans cette atmosphère singulière, BOU est ton ami. lelabo@dinan-agglomeration.fr +33 2 96 39 47 80 Dans un monde obnubilé par l’inextinguible supériorité du productivisme aliéné, (…) chaque individu représente l’engrenage camouflé de nescience enjointe par les escobarderies (…) du sommet pyramidal. (…) La vie, comme démiurge de potentialités ostentatoires (…), en est elle-même garante, mais c’est le soubassement de notre paradigme qui heurte l’équilibre instable de la (…) conjoncture sociale. Dans cette atmosphère singulière, BOU est ton ami. Le Labo 10 Rue Victor Schoelcher Dinan

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Dinan Autres Lieu Dinan Adresse Le Labo 10 Rue Victor Schoelcher Ville Dinan lieuville Le Labo 10 Rue Victor Schoelcher Dinan Departement Côtes d'Armor

Dinan Dinan Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinan/

Showcase : Bou Dinan 2022-07-08 was last modified: by Showcase : Bou Dinan Dinan 8 juillet 2022 Côtes-d’Armor dinan

Dinan Côtes d'Armor