Showcase au MGallery – Nicolas Veroncastel Dinard, 13 mai 2022, Dinard.

Showcase au MGallery – Nicolas Veroncastel MGallery Royal Emeraude Dinard 1 Boulevard Albert 1er Dinard

2022-05-13 – 2022-05-13 MGallery Royal Emeraude Dinard 1 Boulevard Albert 1er

Dinard Ille-et-Vilaine

Concert pop / jazz au piano.

En parallèle d’une carrière orchestrée par une vie en groupe, Nicolas Veroncastel (chanteur de LYS) prépare son premier EP en solo. Du rock aux musiques électroniques en passant par le hip-hop et le jazz, les influences sont multiples. Intime et tranchant, c’est l’occasion pour lui de renouer avec son instrument de prédilection : le piano.

Repéré par Tracks (ARTE), France 2, Rolling Stone, Rock & Folk, l’auteur-compositeur a une expérience scénique de plus de 600 concerts internationaux (SXSW Austin, KOKO London (soirée NME), l’Olympia Paris, etc.) et a collaboré avec Steve Hewitt (Placebo), Paul Corkett (The Cure), Craig Walker (Archive) ou encore des marques comme IKKS.

Vendredi 13 mai 2022 – 21h00 – Royal Emeraude Dinard

h6956@accor.com +33 2 99 46 19 19 https://www.royalemeraudedinard.com/

MGallery Royal Emeraude Dinard 1 Boulevard Albert 1er Dinard

