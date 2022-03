Showcase Atlas Karma + Apollo Drama – lauréats Tour de Chauffe 2021 Ferme d’en Haut Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Showcase Atlas Karma + Apollo Drama – lauréats Tour de Chauffe 2021 Ferme d’en Haut, 22 avril 2022, Villeneuve-d'Ascq. Showcase Atlas Karma + Apollo Drama – lauréats Tour de Chauffe 2021

Ferme d’en Haut, le vendredi 22 avril à 20:30

**Showcase Atlas Karma + Apollo Drama – Lauréats Tour de Chauffe 2021** Atlas Karma, c’est de l’Urban Electro Pop, sauvage et incandescente. La musique du trio se veut surprenante, grisante et addictive. Le groupe lillois prépare son premier EP mais est déjà fort d’expériences comme la première partie de Pony Pony Run Run. Teinté de Hip Hop et de rock, vous serez séduits par une musique surprenante et unique. Apollo Drama, lui, vous embarque dans son univers artistique résolument queer. L’electro-pop diva à la féminine masculinité pose les bases d’un style singulier qui bouscule les codes, avec son EP « Antihéros ». Bête de scène, chaque tableau est travaillé du look à la gestuelle toute en subtilités en passant par sa voix envoutante. **- Soirée performeurs scéniques à la Ferme ! -** **Gratuit, réservation au 03 20 61 01 46**

Sur réservation, Gratuit

Vendredi 22 avril 2022, 20h30 à la Ferme d’en Haut. Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T20:30:00 2022-04-22T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Ferme d'en Haut Adresse 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Ferme d'en Haut Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Ferme d'en Haut Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Showcase Atlas Karma + Apollo Drama – lauréats Tour de Chauffe 2021 Ferme d’en Haut 2022-04-22 was last modified: by Showcase Atlas Karma + Apollo Drama – lauréats Tour de Chauffe 2021 Ferme d’en Haut Ferme d'en Haut 22 avril 2022 Ferme d'en Haut Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord