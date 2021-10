Bordeaux Le Café du Levant Bordeaux, Gironde Show Time avec Dann Le Café du Levant Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Show Time avec Dann Le Café du Levant, 26 novembre 2021, Bordeaux. Show Time avec Dann

Le Café du Levant, le vendredi 26 novembre à 20:00

Nous vous convions à notre tout premier dîner-spectacle dans notre bel établissement ! Connaissez-vous le Café du Levant ? Si oui, venez redécouvrir notre joyaux comme emporté dans son époque; si non, ne tardez plus et venez vous émerveiller dans ce cadre chargé d’histoires. Autour d’une cuisine de saison et fait maison, venez profiter, entre amies ou en famille, dune prestation hors du temps avec une artiste talentueuse. Nous vous attendons impatiemment le 26 novembre dès 20h ! Pensez à réserver au [05.57.80.26.22](tel:05.57.80.26.22), n’hésitez pas à nous téléphoner pour plus de renseignements. Le Café du Levant.

Réservation fortement conseillée

Dîner-spectacle vintage dans le cadre intemporel du Café du Levant, face à la Gare Saint Jean. Possibilité de réserver. Le Café du Levant 25 rue Charles Domercq, 33800 Bordeaux Bordeaux Saint-Jean Gironde

2021-11-26T20:00:00 2021-11-26T23:00:00

