Bransat Bransat Allier, Bransat SHOW SPECTACLE NOCTURNE Bransat Bransat Catégories d’évènement: Allier

Bransat

SHOW SPECTACLE NOCTURNE Bransat, 19 août 2021, Bransat. SHOW SPECTACLE NOCTURNE 2021-08-19 – 2021-08-19

Bransat Allier Bransat 19h30 : Apéro box pour 4 personnes : Fromagère 24€ – Charcutière 26€ – Viande/salade 30€. Buvette – Pâtisserie – Pain cuit sur place. +33 6 98 76 86 40 http://www.festigo.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Bransat Autres Lieu Bransat Adresse Ville Bransat lieuville 46.32262#3.22895