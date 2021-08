Show sosie Michel Sardou Laruns, 15 août 2021, Laruns.

Show sosie Michel Sardou 2021-08-15 21:00:00 – 2021-08-15 Rue Ayguebère Espace 2015

Laruns Pyrénées-Atlantiques Laruns Pyrénées-Atlantiques

Grâce à son charisme sur scène et au son de sa voix grave et profonde, Hervé Michel vous entraîne sur les plus grands succès de son idole Michel Sardou.

Sa particularité… sa voix! Sans être dans l’imitation, ni jouer les copies, cet artiste s’accorde un grand plaisir à reprendre avec une belle élégance, une grande aisance et une étonnante décontraction « la Java de Broadway » , « Femme des Années 80 » , « Les lacs du Connemara » et bien d’autre tubes.

C’est en lui, c’est inné! Venez le découvrir, vous aurez les yeux rivés vers la scène. Et tendez l’oreille. Bluffant!!!

Grâce à son charisme sur scène et au son de sa voix grave et profonde, Hervé Michel vous entraîne sur les plus grands succès de son idole Michel Sardou.

Sa particularité… sa voix! Sans être dans l’imitation, ni jouer les copies, cet artiste s’accorde un grand plaisir à reprendre avec une belle élégance, une grande aisance et une étonnante décontraction « la Java de Broadway » , « Femme des Années 80 » , « Les lacs du Connemara » et bien d’autre tubes.

C’est en lui, c’est inné! Venez le découvrir, vous aurez les yeux rivés vers la scène. Et tendez l’oreille. Bluffant!!!

+33 5 59 05 31 41

Grâce à son charisme sur scène et au son de sa voix grave et profonde, Hervé Michel vous entraîne sur les plus grands succès de son idole Michel Sardou.

Sa particularité… sa voix! Sans être dans l’imitation, ni jouer les copies, cet artiste s’accorde un grand plaisir à reprendre avec une belle élégance, une grande aisance et une étonnante décontraction « la Java de Broadway » , « Femme des Années 80 » , « Les lacs du Connemara » et bien d’autre tubes.

C’est en lui, c’est inné! Venez le découvrir, vous aurez les yeux rivés vers la scène. Et tendez l’oreille. Bluffant!!!

HerveMichel

dernière mise à jour : 2021-08-06 par OT Laruns SIRTAQUI Nouvelle-AquitaineSIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine