SHOW ND DANSE ZENITH DE CAEN Caen, samedi 22 juin 2024.

Plus de deux heures de beau spectacle durant lesquelles près de 400 danseurs professeurs, chorégraphes de l’école de danse Nathalie DURAND / ND danse vous transporteront dans un temps magique. Nous vous présenterons un bel et large éventail très coloré, varié des nombreux styles de danse : du rock, latino à la danse de couple, en passant par le modern’jazz, les danses urbaines, les danses fitness et insulaires…Son et lumières, écran géant sublimeront ce grand show.De belles images, de la gaieté, des sonorités mais surtout beaucoup de plaisir en perspective.

Tarif : 12.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-06-22 à 20:00

ZENITH DE CAEN 6 RUE JOSEPH PHILIPPON 14000 Caen 14