SHOW MUSICAL – ÉOLEVOCE PORNIC, 22 juillet 2022

Le magnifique Parc des Dryades (La Baule) ouvre les portes de son théâtre de verdure pour le tout nouveau SHOW MUSICAL d'éolevoce, le groupe vocal contemporain de Pornic, pour une exceptionnelle soirée ! 150 artistes amateurs & professionnels, sous la direction de Sophie RABOUINT, interpréteront un répertoire moderne de grands tubes et chansons à texte actuels de la chanson française ! Le groupe Rewind, composé de quatre musiciens, sera également accompagné de 4 musiciens de haut niveau pour l'harmonisation instrumentale ! H. CHECCO (violon), J-M GOUPIL (trompette), J-B NOUJAIM (violoncelle) & P. PRADEAU (saxophone). Marie DENIGOT Danse avec les Stars » accompagnera certains chants avec son partenaire, Nikolay LEVCHENKOV. Alice Perez, alias Nuage jeune artiste bauloise, sera en 1ère partie de cet évènement ! Deux heures de grand spectacle tout en rythme au cœur d'un environnement des plus charmeur pour une fantastique soirée d'été ! Réservez vite vos places !!!

