Le Triangle, le samedi 9 avril 2022 à 16:00

Les danseurs parmi les meilleurs français seront mis·es en scène dans deux univers distincts : l’un est sensible, construit, et minutieusement répété, c’est l’univers de la création et l’autre est instinctif, improvisé, « voire » imprévisible, celui des battles. Un battle unique en son genre, entre Show et Création ! Dans le cadre de DOOINIT festival

6€ tarif unique – 4€ SORTIR ! – 2€ SORTIR ! enfant

Battle de danse, entre création et improvisation Le Triangle Boulevard de Yougoslavie, 35200 Rennes Rennes Quartiers Sud-Est Ille-et-Vilaine

2022-04-09T16:00:00 2022-04-09T18:30:00

