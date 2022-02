SHOW ME WHAT YOU GOT ! #2 Toulouse, 27 février 2022, Toulouse.

Toulouse Haute-Garonne

Prenez une chorégraphe à l’appétit de danse insatiable.

Prenez ensuite une quinzaine de danseurs et danseuses de tous âges, de Toulouse et de sa région, et surtout de différentes pratiques – popping, locking, voguing, flamenco, classique, jazz, contemporain, traditionnelles, africaines…

Réunissez ce petit monde lors de 6 week-ends d’échange et de transmission dans les studios de La Place de la Danse, du Conservatoire à Rayonnement Régional, du Centre Occitan des Musiques et des Danses Traditionnelles, du Centre culturel et Social de Rangueil et du Motion Lab Studio.

Voici la recette du Laboratoire Super Wonder All Style imaginé par Marta Izquierdo Muñoz qui renouvelle l’expérience pour le 2nde fois de ce laboratoire chorégraphique généreux et exigeant.

Et, cerise sur ce labo : un Grand Battle All Style est organisé dans le studio du CDCN pour clore l’expérience. Animé par le MC Dax Santos et le DJ Simon Tayebi, ce battle atypique centré non sur la compétition mais sur l’écoute, l’inventivité et le dépassement de soi, a pour consigne simple : « Show me what you got!*.

* Montre-moi ce que tu as !

De Marta Izquierdo Muñoz.

Show me what you got! invite le public à découvrir la restitution du Laboratoire Super Wonder All Style, puis à jeter son corps dans un battle pour partager un moment convivial et festif.

Que vous soyez danseur·euse ou simple spectateur·rice, rejoignez-nous !

