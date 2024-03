SHOW ME A HERO Le Rize Villeurbanne, samedi 16 mars 2024.

samedi 16 mars 2024 – 10 h 00 – 18 h 00



Cinéma Avec le Collectif X

C’est l’histoire d’un maire d’une ville de la banlieue de New York qui doit faire accepter à ses concitoyens l’idée de bâtir des logements sociaux dispersés au sein de quartiers habités par la classe moyenne. Créée par David Simon (comme la série The Wire) et inspirée de faits réels, cette mini-série pose les bases des enjeux de justice sociale liés au logement. Nous proposons le visionnage de la série en totalité (6 épisodes) dans un format marathon, avec des pauses pour se restaurer sur place. La projection sera ponctuée de commentaires et débats menés par Christelle Morel-Journel, chercheuse à l’Université Jean-Monnet de Saint-Étienne. Détail de la journée :

10h – 13h : épisodes 1, 2 et 3

13h – 15h : Pause repas et activités

15h – 18h : épisodes 4, 5 et 6

Il est possible de venir en cours de route. Un concours de résumé des épisodes précédents sera proposé au début de chaque épisode. Durée 8h / Tout public, dès 10 ans Réservation en ligne

Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne

