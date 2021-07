Paris Théâtre du Châtelet Paris Show lumières et sons Théâtre du Châtelet Paris Catégorie d’évènement: Paris

le dimanche 19 septembre à Théâtre du Châtelet Entrée libre

Sur le plateau de la salle du Théâtre, une démonstration de différents éclairages et effets sonores avec voix off explicative vous accueillera. Plusieurs séances de 5 minutes sont organisées. Théâtre du Châtelet 1 place du châtelet 75001 Paris Paris Paris 1er Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:50:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:40:00

