Show les papilles Dijon, 25 septembre 2021, Dijon.

Show les papilles 2021-09-25 – 2021-09-25 Ilot Sainte-Anne 17 Rue Sainte Anne

Dijon Côte-d’Or

Show les papilles c’est le rendez-vous annuel de la gastronomie à ne pas rater !

C’est l’événement pour tous, organisé par Dijon métropole, qui célèbre la gastronomie dans le somptueux écrin qu’est l’îlot Sainte-Anne.

Cette grande fête se déroule en partenariat avec les Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV) qui incarnent un éventail de spécialités locales connues et reconnues dans le monde entier : Mulot et Petitjean et ses pains d’épices, la moutarderie Fallot, les cassissiers de Dijon Lejay Lagoute, Boudier et Briottet, les anis de Flavigny ou encore les sirops Vedrenne… Elles seront présentes pour offrir au public dégustations et shows gourmands, le tout agrémenté de nombreuses animations pour petits et grands : jeux, ateliers, rencontres autour du miel et de ses abeilles, brocante “arts de la table”, fanfare, sans oublier la visite magique du musée de la Vie bourguignonne en nocturne,

diverses petites restaurations locales et les vertus rafraîchissantes et roboratives d’ un bar éphémère !

Nouveautés 2021 :

1/ Une programmation qui réaffirme notre positionnement à travers les 4 piliers cités précédemment

2/ Un parrain de renom. Patience, le nom vous sera bientôt dévoilé :-)

3/ Enrichir l’ offre gastronomique et viticole sur place En associant, comme chaque année, nos EPV, symbole de la tradition sur notre territoire. En faisant découvrir des établissements et en multipliant les stands de dégustation sur place.

4/ Le fil rouge de cette année : cassis de Dijon et pain d’épices Mulot et Petitjean. Pour célébrer les 180 ans du cassis de Dijon ainsi que les 225 ans de Mulot et Petitjean, diverses surprises et animations seront organisées !

5/ Des stands gastronomiques seront tenus par des restaurateurs pour de la vente sur place

dernière mise à jour : 2021-07-27 par