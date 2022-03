SHOW LASER – LE TRIBECA Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Béziers Hérault Mis en œuvre par Évasion Live, le Tribeca est fier de vous proposer ce show laser exceptionnel pour le plaisir de vos yeux!

Et pour celui de vos oreilles, c’est le DJ DIM qui accompagnera le spectacle.

+33 7 86 75 93 95

Et pour celui de vos oreilles, c’est le DJ DIM qui accompagnera le spectacle.

