SHOW L&A STUDIO DANCE Salle de la Gravette Saint-Lys, samedi 29 juin 2024.

SHOW L&A STUDIO DANCE Spectacle de Fin d’Année Samedi 29 juin, 20h30 Salle de la Gravette ADULTES ( à partir de 12ans) = 13€ ENFANTS ( de 3 à 12ans) =11€

Début : 2024-06-29T20:30:00+02:00 – 2024-06-29T23:30:00+02:00

Pour son premier spectacle de fin d’année, L&A Studio Dance vous embarque dans le monde du Cinéma !

Venez redécouvrir les plus belles musiques de films sur des chorégraphies incroyables, chorégraphiées et dansées par de vraies passionés !

La vente des billets s’effectura dès le mois de Mai.

On vous attend nombreux pour encourageux nos 150 danseurs et adhérer à l’état d’esprit convivial et bienveillant du Studio !

Salle de la Gravette 10 rue de la gravette, 31470 saint lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie