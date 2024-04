Show international de modélisme au plan d’eau de Courtavon Courtavon, dimanche 19 mai 2024.

Show international de modélisme au plan d’eau de Courtavon Courtavon Haut-Rhin

Exposition, démonstration : Bateaux RC, camions RC, avions et drones RC, crawler & scale RC, trains. bateaux en bouteille. Repas et boissons au Restaurant les 2 Barges.

L’association Miniflotte Colbert de Saint-Louis organise son 2ème show international de modélisme au plan d’eau de Courtavon.

Des modélistes de Suisse, Allemagne, Luxembourg et du Grand Est présenterons en exposition et démonstration des bateaux RC, camions RC, avions et drones RC, Crawler & scale RC, trains et des bateaux en bouteille.

Les enfants pourront faire naviguer des bateaux dans un bassin de 10m par 10m.

Présentation en maquette d’une plateforme pétrolière.

Cela fait 50 ans que la Miniflotte Colbert existe et les membres se feront un plaisir de donner tous les renseignements aux visiteurs.

Une grande piste de camions RC avec le soutien de Max RC Trucks Team sera mise en place. Une autre attraction sera le parcours pour les crawlers, voitures 4×4 à l’échelle 1/10 et 1/18. Un chapiteau sera dédié à la présentation d’avions et drones par des clubs du Grand Est.

Un circuit de train à l’échelle 1/87 sera présenté par le club Tm3f.

Des bateaux en bouteille complèteront le show de modélisme.

Restauration assurée par le restaurant « Les 2 Barges ».

La visite du show est gratuite et l’évènement se déroule sous des chapiteaux.

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 10:00:00

fin : 2024-05-19 21:30:00

route de Liebsdorf

Courtavon 68480 Haut-Rhin Grand Est miniflottecolbert@orange.fr

