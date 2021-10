SHOW EXISTENTIEL : DÉCOMPLEXÉE… ENFIN PRESQUE ! Martigné-sur-Mayenne, 12 novembre 2021, Martigné-sur-Mayenne.

SHOW EXISTENTIEL : DÉCOMPLEXÉE… ENFIN PRESQUE ! 2021-11-12 – 2021-11-12 Salle des Loisirs Rue Capella

Martigné-sur-Mayenne Mayenne

EUR 15 15 Virginie raconte avec auto dérision et humour ses années à essayer de s’aimer, de s’accepter… Entre “Dame Ginette”, sa balance, les régimes, les réseaux sociaux, les crèmes amincissantes, les dictâtes de la société … Et tant d’autres !

Elle traite de façon drôle et émouvante une question universelle : l’acceptation de soi.

Loin de toute revendication féministe, elle ambitionne simplement de réconcilier les femmes avec elles-mêmes tout en permettant aux hommes de mieux les comprendre et de se réconcilier aussi avec eux-mêmes.

Un show remplit d’émotions où vous passerez du rire aux larmes, une belle leçon de vie qui fait réfléchir et qui fait du bien.

Y’aura de la joie, de la bonne humeur, de l’émotion et… De l’amour !

cdf.martignesurmayenne@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-et-d-animation/evenements/spectacle-virginie-goua?fbclid=IwAR0TXBbeGDKeyJsxeN6FcFpM6neu-hOn1VJW2VrwQ-ji_8ZLVBhXyzmJldE

