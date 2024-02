Show d’impro Krautergersheim, samedi 6 avril 2024.

Show d’impro Krautergersheim Bas-Rhin

Un spectacle festif où tout est possible, grâce à la complicité du public. Un véritable moment d’échange pour un spectacle unique ! Buvette et petite restauration sur place.

Placement libre ouverture des portes à partir de 18h30, spectacle à 20h. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:00:00

fin : 2024-04-06 23:30:00

ZA de l’Ehn, rue de l’Amitié

Krautergersheim 67880 Bas-Rhin Grand Est info@alc67.com

