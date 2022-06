SHOW DES FLYING DUNKERS Kœnigsmacker Kœnigsmacker Catégories d’évènement: Kœnigsmacker

Moselle

SHOW DES FLYING DUNKERS Kœnigsmacker, 26 août 2022, Kœnigsmacker. SHOW DES FLYING DUNKERS

5001F Rue du Stade Gymnase de Koenigsmacker Kœnigsmacker Moselle Gymnase de Koenigsmacker 5001F Rue du Stade

2022-08-26 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-26 23:59:00 23:59:00

Gymnase de Koenigsmacker 5001F Rue du Stade

Kœnigsmacker

Moselle Kœnigsmacker Acrobates et membres de l’équipe de France TeamGym, les Flying Dunkers comme leur nom l’indique, défient les lois de l’apesanteur pour effectuer des figures et proposer un show spectaculaire de basket acrobatique avec les jeunes de la semaine ARC-AD.

Réservation obligatoire. Gymnase de Koenigsmacker 5001F Rue du Stade Kœnigsmacker

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Kœnigsmacker, Moselle Autres Lieu Kœnigsmacker Adresse Kœnigsmacker Moselle Gymnase de Koenigsmacker 5001F Rue du Stade Ville Kœnigsmacker lieuville Gymnase de Koenigsmacker 5001F Rue du Stade Kœnigsmacker Departement Moselle

Kœnigsmacker Kœnigsmacker Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/koenigsmacker/

SHOW DES FLYING DUNKERS Kœnigsmacker 2022-08-26 was last modified: by SHOW DES FLYING DUNKERS Kœnigsmacker Kœnigsmacker 26 août 2022 5001F Rue du Stade Gymnase de Koenigsmacker Kœnigsmacker Moselle

Kœnigsmacker Moselle