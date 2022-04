SHOW DEDANS Fraisse-sur-Agout Fraisse-sur-Agout Catégories d’évènement: Fraisse-sur-Agout

Fraisse-sur-Agout Hérault Fraisse-sur-Agout 2 2 EUR 10h-22h exposition de marionnettes / 10h atelier familial fabrication de marionnettes à doigts dès 2 ans / 15h Spectacle marionnettes “Monsieur”, Cie Les Soleils Piétons, dès 2 ans suivi d’un goûter offert / 19h Spectacle théâtre d’objets “Merci d’être venus”, Cie Volpinex, tout public dès 6 ans / Buvette + restauration. Atelier adapté aux enfants entre 2 et 5 ans accompagnés de leur parent ; à partir de 6 ans la présence d’un parent n’est pas indispensable.

