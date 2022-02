Show de l’esf ou descente aux flambeaux Les Rousses, 8 mars 2022, Les Rousses.

Show de l’esf ou descente aux flambeaux Les Rousses

2022-03-08 19:20:00 – 2022-03-08 19:30:00

Les Rousses Jura

Reportée à Mardi 3 mars

Descente aux flambeaux au Balancier par les moniteurs de l’Ecole du Ski Français des Rousses. Feu d’artifice et buvette sur place avec vin chaud et morbiflette géante par les Skieurs Rousselands.Date susceptible d’être modifiée selon la météo. Gratuit, pour tout public. Organisé par l’ESF et le service animation.

infos@lesrousses.com +33 3 84 60 02 55 http://www.lesrousses.com/

Reportée à Mardi 3 mars

Descente aux flambeaux au Balancier par les moniteurs de l’Ecole du Ski Français des Rousses. Feu d’artifice et buvette sur place avec vin chaud et morbiflette géante par les Skieurs Rousselands.Date susceptible d’être modifiée selon la météo. Gratuit, pour tout public. Organisé par l’ESF et le service animation.

Les Rousses

dernière mise à jour : 2022-02-07 par