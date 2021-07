Show de Double Dutch – FestiVAL Centre culturel le Chaplin, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Mantes-la-Jolie.

Show de Double Dutch – FestiVAL

le samedi 24 juillet à Centre culturel le Chaplin

Compagnie The Rope Stylers Mélange explosif de danse, de tricking et d’acrobaties, le double dutch consiste à exécuter des figures en sautant entre deux cordes tournant en ellipse et en alternance. Reconnus sur la scène internationale et classés parmi les meilleurs d’Europe, la compagnie The Rope Stylers se démarque par son style réinventé et décalé. Lieu : dalle du centre commercial Mantes 2

Accès libre, en extérieur

Centre culturel le Chaplin Place Pierre Mendès France 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie Val Fourré Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T16:00:00 2021-07-24T16:30:00;2021-07-24T18:00:00 2021-07-24T18:30:00