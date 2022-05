SHOW DE DANSE MODERN’JAZZ – CONFI’DANSE Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: 88100

SHOW DE DANSE MODERN'JAZZ – CONFI'DANSE
Espace Georges Sadoul 28 quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges

2022-06-25 20:30:00

Saint-Dié-des-Vosges 88100 7 EUR Après 2 ans d’absence, la troupe The Teenager’s remonte à nouveau sur les planches !

Les danseuses bouillonnent d’impatience et de plaisir dans l’attente de vous proposer leur tout nouveau show haut en couleur, avec des chorégraphies imaginées pour certaines pendant le confinement.

Confi’danse : Des tableaux uniques où fantaisie et partage seront mis à l’honneur dans des moments magiques.

Un spectacle à ne pas manquer !

Renseignements : contact@the-teenagers.com, www.facebook.com/teenagersdanse ou www.the-teenagers.com contact@theteenagers.com Espace Georges Sadoul 28 quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges

