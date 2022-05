Show culinaire au Château de la Verrerie, 2 juillet 2022, .

Show culinaire au Château de la Verrerie

2022-07-02 17:00:00 – 2022-07-02 20:30:00

La cheffe Éloïse MONZIES va mettre vos papilles en éveil … grâce à son inventivité et son savoir-faire, les participants pourront découvrir tours de main et astuces, associer des saveurs originales, sublimer les produits locaux et reproduire de nouvelles recettes à la maison.

L’objectif est de partager un moment de convivialité au cours d’un atelier dédié aux légumineuses du Berry.

Au cours de la soirée, vous dégusterez sur place les mets concoctés pendant l’animation culinaire accompagnés de vins locaux.

Cerise sur le gâteau, vous pourrez vous promener dans le parc du château à la tombée la nuit !

Un mélange d’ingrédients pour un évènement hors du commun…

Le prix comprend :

– L’entrée au château

– L’atelier culinaire

– Les mets concoctés

– Le vin

Venez assister à un show culinaire dans le cadre enchanteur du Château de la Verrerie !

– Événement organisé par Berry Province Réservation –

+33 2 48 48 00 43

Berry Province Réservation

