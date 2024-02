Show Claude François par Yannick BONS La Chapelle-Saint-Luc, vendredi 17 mai 2024.

Show Claude François par Yannick BONS La Chapelle-Saint-Luc Aube

Passionné par Claude François depuis l’enfance, Yannick rend un hommage saisissant pour le plus grand plaisir du public. Son charisme, sa voix et son interprétation font de lui un artiste qui ne vous laissera pas indifférent.



Les succès indémodables de Claude François remplis de gaietés, ses chorégraphies rythmées et ses Clodettes plus belles, belles belles les unes que les autres, ont fait de celui que l’on surnommait CLOCLO, la légende de ces années là, et une inspiration pour Yannick son sosie passionné.



Claude François continue toujours à fasciner les jeunes et les moins jeunes. 45 ans après, ses chansons restent dans les mémoires des gens qui chantent et dansent toujours au son de sa voix.



N’hésitez pas à nous contacter au 03 25 74 62 40 si vous souhaitez réserver ou tout simplement obtenir quelques informations.



À très bientôt,

L’équipe du Sarrail 59 59 Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 19:30:00

fin : 2024-05-17

Restaurant le Sarrail

La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est contact@lesarrail.fr

