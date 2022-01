Show « Christelle Chollet » Sanvignes-les-Mines, 25 février 2022, Sanvignes-les-Mines.

Show « Christelle Chollet » Salle de la Trèche Rue Jean Laville Sanvignes-les-Mines

2022-02-25 – 2022-02-25 Salle de la Trèche Rue Jean Laville

Sanvignes-les-Mines Saône-et-Loire Sanvignes-les-Mines

EUR 32 32 Christelle Chollet : Reconditionnée

Pour son nouveau spectacle « reconditionnée », retrouvez une Christelle que vous n’avez jamais vue. Dans la peau d’une love coach, d’une DJ, d’un taureau, d’une influenceuse, d’une prof, d’une prédatrice, d’une citadine qui a changé de vie. Une ronde de personnages, de stand Up et de tubes revisités à la sauce Chollet.

Sketches, folie et rock’n’roll, Christelle Chollet ressort ses griffes, accompagnée de ses fidèles musiciens.

« Désopilante et Brillante » Le Figaro

« La Rock Star de l’Humour » Le Parisien

« Talent, Truculence et Férocité » Télé 7 Jours

Un one woman show musical écrit par Christelle Chollet et Rémy Caccia, mis en scène par Rémy Caccia .

comitedesfetes.sanvignes@gmail.com +33 3 85 67 19 49

Salle de la Trèche Rue Jean Laville Sanvignes-les-Mines

