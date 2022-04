Show case piano voix avec Anne Sila Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Show case piano voix avec Anne Sila Valence, 3 mai 2022, Valence. Show case piano voix avec Anne Sila Théâtre de la ville Place de la liberté Valence

2022-05-03 11:30:00 11:30:00 – 2022-05-03 Théâtre de la ville Place de la liberté

Valence Drôme Dans le cadre de la conférence de presse de présentation du festival sur le champ. info@mairie-valence.fr +33 4 75 79 20 00 http://www.valence.fr/ Théâtre de la ville Place de la liberté Valence

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Théâtre de la ville Place de la liberté Ville Valence lieuville Théâtre de la ville Place de la liberté Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Show case piano voix avec Anne Sila Valence 2022-05-03 was last modified: by Show case piano voix avec Anne Sila Valence Valence 3 mai 2022 Drôme Valence

Valence Drôme