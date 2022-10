Show : Cabaret Transformistes Charleville-Mézières Charleville-Mézières Catégorie d’évènement: Charleville-Mézières

Show : Cabaret Transformistes Charleville-Mézières, 26 novembre 2022, Charleville-Mézières. Show : Cabaret Transformistes

Charleville-Mézières

2022-11-26 – 2022-11-26 Charleville-Mézières Ardennes 30 30 EUR 75 Forest Avenue 75 avenue Forest Charleville-Mézières Venez découvrir le nouveau show exceptionnel de la troupe EN VOGUE que l’on ne présente plus ! Ambiance plumes, imitations, paillettes pour un cocktail explosif.Parlez-en autour de vous et venez nombreux !Le repas :Terrine de saumon frais aux algues marinescrème ciboulette citron, roquette et tomate confitefricassé gourmande de volaille aux champignons gratin de pommes de terre et mousseline de carottes cumincroustillant au chocolat petite pistache crème vanille coulis abricot et fraises tagada +33 3 24 55 00 00 https://www.75forestavenue.com/evenements Charleville-Mézières

dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Catégorie d’évènement: Charleville-Mézières Autres Lieu Charleville-Mézières Adresse Ville Charleville-Mézières lieuville Charleville-Mézières

Show : Cabaret Transformistes Charleville-Mézières 2022-11-26 was last modified: by Show : Cabaret Transformistes Charleville-Mézières Charleville-Mézières 26 novembre 2022

Charleville-Mézières