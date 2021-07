Cenon Rocher de Palmer Cenon, Gironde Show aux cœurs – Quartier Palmer Cenon Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Show aux cœurs – Quartier Palmer Cenon Rocher de Palmer, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Cenon. Show aux cœurs – Quartier Palmer Cenon

du vendredi 16 juillet au vendredi 13 août à Rocher de Palmer EN SAVOIR PLUS

Concerts et ateliers gratuits

Vous restez chez vous cet été ? Le Rocher de Palmer vous propose des mini-concerts gratuits, des ateliers en accès libre, au pied des immeubles du quartier Palmer à Cenon. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T09:00:00 2021-07-16T23:00:00;2021-07-19T09:00:00 2021-07-19T23:00:00;2021-07-20T09:00:00 2021-07-20T23:00:00;2021-07-21T09:00:00 2021-07-21T23:00:00;2021-07-22T09:00:00 2021-07-22T23:00:00;2021-07-23T09:00:00 2021-07-23T23:00:00;2021-07-26T09:00:00 2021-07-26T23:00:00;2021-07-27T09:00:00 2021-07-27T23:00:00;2021-07-28T09:00:00 2021-07-28T23:00:00;2021-07-29T09:00:00 2021-07-29T23:00:00;2021-07-30T09:00:00 2021-07-30T23:00:00;2021-08-02T09:00:00 2021-08-02T23:00:00;2021-08-03T09:00:00 2021-08-03T23:00:00;2021-08-04T09:00:00 2021-08-04T23:00:00;2021-08-05T09:00:00 2021-08-05T23:00:00;2021-08-06T09:00:00 2021-08-06T23:00:00;2021-08-09T09:00:00 2021-08-09T23:00:00;2021-08-10T09:00:00 2021-08-10T23:00:00;2021-08-11T09:00:00 2021-08-11T23:00:00;2021-08-12T09:00:00 2021-08-12T23:00:00;2021-08-13T09:00:00 2021-08-13T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Rocher de Palmer Adresse 1 rue Aristide Briand Cenon Ville Cenon lieuville Rocher de Palmer Cenon