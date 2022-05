SHOW AÉRIEN AVEC LA PATROUILLE DE FRANCE Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Agde Hérault Le spectacle aérien de la Patrouille de France s’accompagne, cette année, d’un plateau renversant ! Tout débute par la parade aérienne de l’Aéroclub de Béziers – Cap d’Agde, suivie des trois avions de voltige de la Patrouille REVA.

Puis ce sera au tour de l’avion militaire de transport l’A400M Atlas, de faire son entrée dans les airs du Cap d’Agde suivi de l’avion de chasse F16 belge.

Ensuite, les 2 avions historiques de la Marine, les Morane-Saulnier MS733 complèteront cette 1ère partie, suivi des trois avions de l’Equipe de Voltige de l’Armée de l’Air (EVAA) qui prendront leur envol pour des figures à couper le souffle. Enfin, l’impressionnant Rafale Solo Display précèdera La Patrouille de France qui nous fera à nouveau l’honneur de colorer le ciel du Cap d’Agde en clôture de ce spectacle aérien époustouflant. Participez dès le début d’après-midi à des animations avec le car podium de l’Armée de l’Air. Á l’issue de leur prestation, les pilotes viendront à la rencontre du public pour échanger, discuter et signer des dédicaces. Baignade et navigation règlementées.

