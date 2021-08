Shot ! Théâtre le douze dix-huit, 16 mars 2022, Le Grand-Saconnex.

Shot !

du mercredi 16 mars 2022 au dimanche 20 mars 2022 à Théâtre le douze dix-huit

On ne sait pas vraiment comment cela arrive et puis un jour, c’est elle qui part… Est-ce un shot de trop qui l’a fait fuir ? Est-ce son éloignement qui a provoqué ce shot de trop ? De toute évidence, il y a trop de shots, beaucoup trop de shots ! L’histoire de cet homme face à sa « descente » nous rappelle de manière drôle, poétique et touchante que la vie n’est pas toujours cirrhose… Après le succès de « MUTE », Laurent Dauvillée revient avec un nouveau spectacle totalement muet mais très « parlant ». L’art du mime, de la mise en son et en lumière sont explorés par le comédien et son complice régisseur, pour prouver qu’un théâtre sans texte, sans décor et sans autre comédien peut toucher plus que l’on ne peut l’imaginer. Avec : Laurent Dauvillée Création et mise en scène : Laurent Dauvillée et Jean-François Delvin Musique, son et lumière : Jean-François Delvin

PT 25.- / TR 20.-

Théâtre le douze dix-huit Chemin du pommier 9 Le Grand-Saconnex



