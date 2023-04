ShortStories, Tryptique de formes courtes, à l’International Visual Theatre International Visual Theatre Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

ShortStories, Tryptique de formes courtes, à l'International Visual Theatre International Visual Theatre, 11 mai 2023 au samedi 13 mai 2023

samedi

de 18h00 à 19h00

jeudi

de 19h00 à 20h00

.Tout public. payant

À la croisée de la danse contemporaine et de la marionnette portée, ce triptyque emporte le spectateur dans un univers de métamorphoses Rendez-vous à l'International Visual Theatre le 11 mai. À travers les âges, entre réalité et onirisme, hommes, femmes, marionnettes, corps vivants et corps objets s'entremêlent en une danse sensible pour révéler avec pudeur les liens qui nous accompagnent au fil de la vie. – Le premier opus, ALIAS (15 min) est une mise à nu sensible et charnelle d'un homme qui part à la rencontre de « l'autre » tapi au fond de lui-même. – Hommage poétique aux différents âges de la vie, Nonna(s) don't cry (20 min) réveille avec délicatesse nos liens entre générations. – Le troisième Pas (25 min), à la fois solo, duo et trio, aborde avec humour et tendresse la notion d'interdépendance. International Visual Theatre 7 Cité Chaptal 75009 Paris

