SHORT TRACK – CHAMPIONNATS DE FRANCE JUNIOR Essert, 9 avril 2022, Essert.

SHORT TRACK – CHAMPIONNATS DE FRANCE JUNIOR Patinoire du Grand Belfort Parc des Loisirs, Rue des Carrières Essert

2022-04-09 – 2022-04-10 Patinoire du Grand Belfort Parc des Loisirs, Rue des Carrières

Essert Territoire-de-Belfort Essert

EUR Les 9 et 10 avril 2022, l’ASMB Vitesse organise à la Patinoire du Grand Belfort les Championnats de France Junior de Short Track (patinage de vitesse sur piste courte). A cette occasion, les meilleurs patineurs nationaux (des poussins aux juniors) se mesureront sur des distances de 333m à 1500m et dans des courses en relais, toujours très spectaculaires.

Après les avoir peut-être vus à la télévision pour les Jeux Olympiques de Pékin, venez encourager les meilleurs patineurs français à la patinoire de Belfort !

Entrée libre et gratuite

http://vitessebelfort.blog.free.fr/

Les 9 et 10 avril 2022, l’ASMB Vitesse organise à la Patinoire du Grand Belfort les Championnats de France Junior de Short Track (patinage de vitesse sur piste courte). A cette occasion, les meilleurs patineurs nationaux (des poussins aux juniors) se mesureront sur des distances de 333m à 1500m et dans des courses en relais, toujours très spectaculaires.

Après les avoir peut-être vus à la télévision pour les Jeux Olympiques de Pékin, venez encourager les meilleurs patineurs français à la patinoire de Belfort !

Entrée libre et gratuite

Patinoire du Grand Belfort Parc des Loisirs, Rue des Carrières Essert

dernière mise à jour : 2022-03-01 par