Short Ideas aux Disquaires Les Disquaires Paris, dimanche 21 avril 2024.

Le dimanche 21 avril 2024

de 17h00 à 19h00

.Public jeunes et adultes. payant PAF : 5 EUR

Folky-twins aux mélodies mélancoliques et lumineuses.

Originaire du nord, Short Ideas se compose de Tom et Léo, frères jumeaux bercés dans la folk 70’s, nés une guitare à la main et toujours prêts à chanter en chœur, rejoints par Sylvain à la batterie, main de velours dans un gant de satin. Ensemble, le trio œuvre à dévoiler la lumière sous la mélancolie des mélodies composées par les deux frères.

Après un premier projet paru en 2021, Short Ideas sort fin 2023 l’EP How Could a Touch be Softer?, marquant pour le groupe un tournant soft-rock assumé et affirmant leur goût pour les douces mélodies qui touchent l’âme.

Indie Folk

@short.ideas

https://www.facebook.com/shortideaslille/

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011

