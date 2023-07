Les Estiv’Arles Shopping Promenade Arles Montmajour Arles, 3 août 2023, Arles.

Les Estiv’Arles Jeudi 3 août, 18h00 Shopping Promenade Arles Montmajour Entrée libre

Nous vous donnons rendez-vous les jeudi 6 juillet et 3 août 2023 à partir de 18h sur la grande esplanade du Shopping Promenade Arles Montmajour pour les Estiv’Arles, le rendez-vous festif des producteurs, artisans et créateurs du Pays d’Arles. Au programme, un grand marché paysan et artisanal avec 30 producteurs et créateurs locaux sélectionnés pour leur savoir-faire et la qualité de leurs produits, un espace Bar à Tapas direct producteurs (à partir de 5€ l’assiette), plein de dégustations, le concert du groupe latino Punto y Aparte et ses 6 musiciens en live, les danseurs de Fiesta y Baile, les performances artistiques de Raven et Ivan, les massages gratuits de Marie Line, la grande tombola au profit d’une association carritve locale, les belles terrasses ombragées de l’esplanade ainsi que les assiettes et les verres remplis de bons produits locaux, bref que des ondes positives pour une belle soirée d’été en famille ou entre amis !

Les Estiv’Arles, qui se veulent une vitrine et une grande fête de tout ce qui se fait de beau et de bon en Pays d’Arles, ont lieu chaque premier jeudi de l’été (juin, juillet et août). Venez nombreux cet été pour encourager les talents de notre territoire et surtout passer un bon moment !

Shopping Promenade Arles Montmajour Allée Colonel Arnaud Beltrame, 13200 Arles Arles 13200 Trébon Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur http://shoppingpromenade-arles.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-03T18:00:00+02:00 – 2023-08-03T23:00:00+02:00

Marché paysan et artisanal Concert