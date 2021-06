Obernai Obernai Bas-Rhin, Obernai Shopping d’été Obernai Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Obernai Bas-Rhin Obernai La Ville d’Obernai et la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile organisent des samedis après-midis ‘Shopping d’été’ qui s’inscrivent dans une démarche de soutien à l’économie locale après une période mouvementée pour les commerçants locaux.

Les commerçants et métiers de bouche disposant d’une boutique, d’un bar, café ou restaurant dans le périmètre du centre-ville d’Obernai, pourront procéder à une vente « hors les murs » sur le trottoir devant leur magasin.

Le centre-ville sera exclusivement réservé aux piétons, le port du masque sera rendu obligatoire dans le périmètre de chaque après-midi 'Shopping d'été'.

dernière mise à jour : 2021-06-16

