[Shopping] Boutique éphémère de créateurs Dieppe, 7 décembre 2021, Dieppe.
Galerie l'Effet Mer 44 Quai Duquesne Dieppe

2021-12-07 – 2021-12-26

Le collectif de créateurs·trices normand·es Ancre Noire largue les amarres à Dieppe le temps d'une boutique éphémère. Les talents du collectif vous proposent de jolies créations originales : bijoux, accessoires, vêtements, déco, illustrations… De quoi faire le plein d'idées cadeaux pour les fêtes de fin d'année !
http://collectifancrenoire.tumblr.com/

