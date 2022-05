Shopping au camping ! Hauterives Hauterives Catégories d’évènement: Drôme

Hauterives

Shopping au camping ! Hauterives, 5 juin 2022, Hauterives. Shopping au camping ! Camping Flower le Château 5 route de Romans Hauterives

2022-06-05 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-05 17:00:00 17:00:00 Camping Flower le Château 5 route de Romans

Hauterives Drôme Venez nombreux au camping d’Hauterives : vous y trouverez des producteurs locaux, artisans, créateurs de la région. Barbecue party toute la journée. Balades à poney à partir de 10h jusqu’ à midi (6€). Présence de l ‘association V’yla Vie . contact@camping-hauterives.com http://www.camping-hauterives.com/ Camping Flower le Château 5 route de Romans Hauterives

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Hauterives Autres Lieu Hauterives Adresse Camping Flower le Château 5 route de Romans Ville Hauterives lieuville Camping Flower le Château 5 route de Romans Hauterives Departement Drôme

Hauterives Hauterives Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hauterives/

Shopping au camping ! Hauterives 2022-06-05 was last modified: by Shopping au camping ! Hauterives Hauterives 5 juin 2022 Drôme Hauterives

Hauterives Drôme